مناقشة فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدي ليبيا، ديدي أحمد رفاعي، فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي.

جاء ذلك خلال زيارة القائم بالأعمال الإندونيسي إلى بنغازي واجتماعه مع بوجواري بحضور وكيل ديوان البلدية، ناصر الأوجلي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري، يوسف الزواوي، ورئيس جمعية الصداقة الليبية الإندونيسية، عبدالرازق أحميد، وفق بيان صادر، الخميس، عن بلدية بنغازي.

إندونيسيا تؤكد دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

القائم بالأعمال الإندونيسي يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية للانتخابات

وتطرق اللقاء إلى أوجه تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع القطاع الصحي في بلدية بنغازي، وتنظيم معارض مشتركة، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المُساعدة من إندونيسيا، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال والشركات والمُستثمرين.

وكشف القائم بالأعمال الإندونيسي زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في إندونيسيا وبنغازي خلال شهر أكتوبر المقبل.