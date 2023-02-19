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إندونسيا تؤكد دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 03:22 مساء
إندونسيا تؤكد دعم المسار الديمقراطي في ليبيا
السايح والقائم بالأعمال في السفارة الإندونيسية لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي خلال لقاء في طرابلس، 19 فبراير 2023. (المفوضية)
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عبر القائم بالأعمال في السفارة الإندونيسية لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي، اليوم الأحد، عن «دعم حكومته المسار الديمقراطي في ليبيا».

وأشاد خلال لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، «بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها، في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وفق أعلى المعايير الدولية»، وفق بيان صحفي صادر عن المفوضية.

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السايح يثني على جهود المجتمع الدولي
وأثنى السايح على «جهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية، والهادفة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة»، حسب البيان.

وتقول المفوضية إن الزيارة «تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، واستعرضت جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي».

السايح والقائم بالأعمال في السفارة الإندونيسية لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي خلال لقاء في طرابلس، 19 فبراير 2023. (المفوضية)
السايح والقائم بالأعمال في السفارة الإندونيسية لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي خلال لقاء في طرابلس، 19 فبراير 2023. (المفوضية)
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