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القائم بالأعمال الإندونيسي يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 07:33 مساء
القائم بالأعمال الإندونيسي يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية للانتخابات
لقاء السايح مع القائد بالأعمال في سفارة أندونيسيا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الأربعاء 26 يوليو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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أشاد القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائمين عليها «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة».

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، اليوم الأربعاء، وفق ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المفوضية في طرابلس، جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.

وأضافت المفوضية أن القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي، أكد للسايح خلال اللقاء، دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

لقاء السايح مع القائد بالأعمال في سفارة أندونيسيا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الأربعاء 26 يوليو 2023. (مفوضية الانتخابات)
لقاء السايح مع القائد بالأعمال في سفارة أندونيسيا لدى ليبيا والوفد المرافق له، الأربعاء 26 يوليو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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