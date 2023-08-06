«التعليم» تعلن موعد امتحانات الدور الثاني لـ«الثانوية العامة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موعد امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوية.

ونوهت الوزارة، في بيان، إلى أن امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ستبدأ في 13 أغسطس 2023، وذلك للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول، حسب بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي 25 يوليو الماضي، بلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 62.50%، بواقع 67.72% في القسم العلمي، و43.48% للقسم الأدبي، و28.48% للتعليم الديني، وفق كلمة وزير التعليم محمد المقريف خلال مؤتمر إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة.

وفي نهاية الشهر نفسه، خصصت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رابطا لطلاب الشهادة الثانوية في الداخل ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية في الخارج يمكن بواسطته الاطلاع على أوراق الإجابة في منظومة الامتحانات، معلنة فتح باب الطعون.