بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية العامة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بسرت، اليوم السبت، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والديني.

وحسب الكشوف التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، فقد حصلت الطالبة هناء نجيب عمر الكرامي من مدرسة «الاتحاد» على المركز الأول بالنسبة لقسم الأدبي بتقدير ممتاز بنسبة 95.48%.

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في حين حصدت الطالبة ريهام مسعود محمد حبيل من مدرسة «خولة بنت الأزور» المركز الأول «علمي» بتقدير ممتاز بنسبة 99.30%، فيما تصدر الطالب عبدالله امحمد مفتاح علي من مدرسة «ابن الرويم» قائمة الأوائل للتعليم الديني بنسبة 70.56% بتقدير جيد.