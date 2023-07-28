60 عضوا بـ«النواب»: ممارسات باتيلي يشوبها «الغموض»

القاهرة - بوابة الوسط

قال بيان صادر عن 60 عضوا في مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن «ممارسات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الخاص عبدلله باتيلي أصبحت في الفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي»، مضيفا «وليس ببعيد ملاحظات البعثة الأممية حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا».

جاء بيان النواب الستين ردا على تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية». وحذر بيان النواب البعثة الأممية «من مغبة هذه المواقف وندعوها للالتزام بمهامها الموكل اليها وفق قرار انشائها رقم 2011/2009 الذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية ،ولم يخولها التدخل في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن»، وفق تعبير النواب.

واعتبر النواب أن «ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضليل للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق المجلسين من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي في حين أنه يعد اساساً لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معيدا التذكير بأن «هذا التوافق بين المجلسين كان مطلباً أساسيا لكل من سبقه في رئاسة البعثة، كونه يأتي تنفيذا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء ثمرة عمل مضن وشاق أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمة».

البعثة الأممية حذيرت من «أي إجراءات أحادية الجانب»

والخميس، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات. وقالت البعثة، في بيان، إنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي».

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بليحق: بيان البعثة الأممية تضمن «معلومات غير صحيحة»

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لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تضمن معلومات غير صحيحة»، نافيا ما ورد بالبيان «حول اعتماد مجلس النواب خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة». وأعرب بليحق، في بيان عن الاستغراب من «وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب»، معتبرا أن ذلك «غير صحيح». وتابع: «من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب».

بدورها، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان، دعمها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة «6+6»، بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلاً للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص.