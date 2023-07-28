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جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 07:38 صباحا
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الأحد 23 يوليو 2023. (صورة من فيديو نشره المجلس الأعلى للقضاء)
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ما إن هدأت جبهة النفط حتى فتحت جبهة أخرى أكثر ضراوة، تهدد وحدة المؤسسة القضائية على خلفية النزاع المتفجر بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الموقتة على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في صراع استكمل باختزال البرلمان ومجلس الدولة المشهد السياسي المعقّد بالاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ضمن بنود خارطة طريق بينهما، عارضتها بوضوح بعثة الأمم المتحدة.

كيف بدأ النزاع حول رئاسة «الأعلى للقضاء»؟
وشهد مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس خلال الساعات الماضية حلقة جديدة من تداعيات الصراع السياسي في ليبيا، بدأت شرارته الأولى منذ قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بناء على طعنين مقدمين بالخصوص، رافضة تولي رئيس إدارة تفتيش الهيئات القضائية مفتاح القوي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في آن واحد، بدلا من عبدالله أبورزيزة، علما بأن حُكم الأحد الماضي أبطل دستورية قرار سابق لمجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء، بنقل اختصاص تعيين رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس النواب.

وبالتزامن مع تصويت النواب بالأغلبية يوم الأربعاء، على تكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، كان مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس يشهد تمكين أبورزيزة، من تولي منصبه برئاسة المجلس والذي جاء مرفوقاً بوزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي وعناصر الشرطة القضائية، الأمر الذي يؤكد اعتراض حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على قرارات مجلس النواب بخصوص قانون نظام القضاء.

وسارع مجلس النواب في بيان له إلى إدانة «قيام مجموعة مسلّحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس». وفي اليوم نفسه أعلن مجلس النواب في قرار تلاه رئيسه عقيلة صالح، أنه قد صوّت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون نظام القضاء، بأن يتولى مجلس النواب تسمية شاغلي رئاسة وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وتسمية القوي رئيساً للمجلس. وذلك خلافاً لمواد قانون نظام القضاء السابقة والتي تنص على تسمية شاغلي رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي.

القضاء يدخل دائرة الصراع السياسي
ويعود الزج بمؤسسة القضاء في ليبيا في دائرة الصراع السياسي إلى نهاية نوفمبر 2021 وقتما أصدر البرلمان قراراً يقضي بإجراء تعديلات على قانون نظام القضاء، وتنحية رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، تلاه إصدار قانون بإنشاء محكمة دستورية، إلى جانب نقل اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إليها.

أما المجلس الأعلى للقضاء فقد أعلن بدوره رفضه لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأخير، معلناً إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة «تنازع الاختصاص» من قبل مجلس النواب.
في المقابل أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، رفضها الحكم بعزل مفتاح القوي.

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إصرار على تغيير المناصب السيادية وتقاسمها
ويندرج هذا الخلاف ضمن إصرار مجلسي النواب والأعلى للدولة على تغيير المناصب السيادية وتقاسمها وتطويع السلطة على المستوى التنفيذي بالدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، فرغم الألغام الكثيرة في القوانين المنجزة من طرف لجنة «6+6»، إلا أن الهيئتين في عجلة من أمرهما لتعيين رئيس حكومة بعد أن سارعا إلى محاولة تمرير خارطة طريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق حول المادة المتعلقة بتشكيلها لإقصاء – كما فسر- خصمهما رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة دون التوافق على بقية المواد المتعلقة بشروط الانتخابات.

البعثة تحذر من «المبادرات أحادية الجانب»
وفي بيان حازم، حذرت البعثة الأممية الخميس مجلس النواب من الاستمرار في خريطة الطريق التي أعلنها من جانبه، وطالبت بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد، وذلك بعد يومين من إعلان مجلس النواب اعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6»، وأن الانتخابات ستجري في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي.

وذكّرت البعثة في بيان لها، بأنها حذرت «مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا»، وعليه جددت تحذيرها من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية. وأفادت البعثة الأممية بأن رئيسها عبدالله باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية «من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني». وشددت على ضرورة تضمين ملاحظات باتيلي في قوانين لجنة «6+6» المتعلقة بالانتخابات.

وردت لجنة «6+6»، الإثنين الماضي برفض ملاحظات البعثة واتهمته بدعم وتغليب طرف على الآخر، قائلة أنها تضمنت «مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، وحملت صيغة الاشتراط للدعم مقابل الأخذ بما ورد».

ولدى إعلان عقيلة صالح اعتماد خريطة الطريق من مجلسي النواب والأعلى للدولة بطريقة إصدار القوانين نفسها، أبلغ أعضاء المجلس بأنه سيجري تعديل بند في الخارطة، ينص على أن مجلس النواب فقط هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة، وسيكون متاحاً الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوماً بدءاً من تاريخ اعتماد الخارطة، شريطة حصول المرشح على تزكية 15 عضواً من النواب و10 من مجلس الدولة، وفق الخارطة.

هل بات حلم الانتخابات هذا العام مستحيلا؟
واستبق باتيلي اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين، التي اجتمعت في مدينة بنغازي مساء الثلاثاء، ليناقش مع المشير خليفة حفتر الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية، بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا ورئيس حكومة المكلف أسامة حماد، لافتاً إلى أنه شدد على الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.

ويأتي الحديث عن تهيئة البيئة الأمنية للانتخابات في وقت بدأ يفقد فيه كثير من الليبيين الأمل في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي هذا العام، فيما تستمر لعبة خلط الأوراق واللعب على عنصر الوقت من قبل الأطراف الرئيسية المنخرطة في الصراع السياسي على السلطة في البلاد، وسط مخاوف إضافية من ارتدادات هذا الصراع الذي طال القضاء الليبي، وأثاره المرتقبة على الجسم القضائي، بعد أن ظل طويلاً بعيداً عن بؤرة الصراعات.

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