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بليحق: بيان البعثة الأممية تضمن «معلومات غير صحيحة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 11:26 مساء
بليحق: بيان البعثة الأممية تضمن «معلومات غير صحيحة»
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصادر اليوم الخميس «تضمن معلومات غير صحيحة»، نافيا ما ورد بالبيان «حول اعتماد مجلس النواب خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة».

بليحق: مجلس النواب لم يقم بإجراءات أحادية الجانب
وأعرب بليحق، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، عن الاستغراب من «وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب»، معتبرًا أن ذلك «غير صحيح».

وتابع: «من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب».

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بليحق: مجلس النواب لم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة
وأكد في هذا السياق أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو «اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة».

وفي بيان صادر في وقت مبكر الخميس، حذرت بعثة الأمم المتحدة من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، لافتة إلى أنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي».

ومساء اليوم أعلنت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دعمها للجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في لإشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6» لجعلها قابلة للتنفيذ.

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