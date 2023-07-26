شاهد في «وسط الخبر»: لقاءات بنغازي.. توحيد للجيش أم حرب على «فاغنر»؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، تداعيات لقاءات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وسفراء أجانب عدة لقاءات في مدينة بنغازي خلال الساعات الماضية، من بينها اجتماع مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

لقاء حفتر وباتيلي حضره رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وسفراء إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة، ووصفه المبعوث الأممي بالاجتماع البنَّاء.

وأمس أيضًا اجتمع باتيلي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي اجتمع أيضًا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

- نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي

- باتيلي: اجتماع بناء مع المشير حفتر

بعدها استضافت بنغازي أيضًا اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور باتيلي والسفراء الأجانب.

وحول ما إذا كانت اجتماعات بنغازي فرصة لتوحيد الجيش أم حرب على مجموعة «فاغنر»، فتح البرنامج نقاشا مع كل من: رئيس حزب الحركة الوطنية لبنى بن خليفة، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة طبرق ولاء الدين خطاب، والصحفي والباحث السياسي إدريس احميد.

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