  • Alwasat News
Atwasat

منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 24 يوليو 2023, 03:35 مساء
منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة
مهاجرون يصلون اليونان بعد غرق قارب يقلهم انطلق من ليبيا. (الإنترنت)
alwasat radio

طالبت 27 منظمة حقوقية وغير الحكومية الحكومة الإيطالية بوقف التعامل مع حكومات دول شمال أفريقيا في ملف الهجرة، وخصت بالذكر ليبيا ومصر وتونس، نظرا لسجل حقوق الإنسان في كل دولة منها.

وفي خطاب مشترك إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، طالبت المنظمات بالتفكير في تداعيات إبرام شراكات إستراتيجية تتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية مع الأنظمة الحاكمة في دول شمال أفريقيا، التي وصفتها بـ«السلطوية وغير الخاضعة للمساءلة»، حيث تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين.

وعبرت المنظمات عن بالغ القلق بشأن تداعيات الشراكة المبرمة مع ليبيا وتونس ومصر على حقوق الإنسان، وهي شراكات تتعلق بإدارة الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وطالبت بمراجعة اتفاقيات التعاون المبرمة مع السلطات في ليبيا، ووقف أي دعم مقدم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات هناك، في ضوء تورط بعض الجهات المرتبطة بها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما نقل موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش».

وجاء في الخطاب: «..وبالمثل، فإننا نشعر بالقلق إزاء استمرار إيطاليا في اشتراط الاتفاقيات الثنائية المبهمة، التي غالبا تكون دون أي رقابة أو مراجعة برلمانية، ودون أي ضمانات للشفافية».

وأضاف: «هذا الاتجاه، الذي نشأ في السنوات الأخيرة، مقلق، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، إلى عقد صفقات إستراتيجية مع الحكومات الاستبدادية، إذ تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، لمنعهم من محاولة عبور حدودهم، والوصول إلى أوروبا».

تشارك فيه ليبيا.. ميلوني تحدد أهداف مؤتمر روما حول الهجرة
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا

منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بالتراجع عن الشراكات مع حكومات شمال أفريقيا
دعا الخطاب رئيسة الوزراء الإيطالية إلى التراجع عن متابعة الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالهجرة مع السلطات في ليبيا وتونس ومصر، وإجراء مراجعة عميقة للعلاقات الثنائية مع البلدان الثلاثة، إلى جانب تركيا، ووضع حد لتواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذه البلدان.

وطالب، قبيل مؤتمر الهجرة الذي تستضيفه إيطاليا، بالتركيز على المخاوف بشأن حقوق الإنسان في المباحثات الثنائية مع دول جنوب البحر المتوسط، ومنع أي موارد قد تُستخدم في ممارسات القمع، بما في ذلك الموارد المتعلقة بدوريات الحدود وإدارة الهجرة وتكنولوجيا المراقبة والتسليح.

كما حث الخطاب إيطاليا على ضمان ألا توفر الاتفاقات مع دول شمال أفريقيا دعما شاملا للحكومات هناك، وأن تكون مشروطة بضمان حقوق الإنسان.

من بين المنظمات الموقعة على الخطاب: «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» في إيطاليا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، والجمعية الإيطالية لطب الهجرة، ومعهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومبادرة الحرية، ولجنة العدالة، وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة
منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع حكومات شمال أفريقيا ...
«عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض في المسائل السياسية
«عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض في ...
الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات
الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف ...
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 24 يوليو 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
المزيد
الدبيبة يصل طرابلس على متن رحلة تجريبية للخطوط الجوية الإيطالية
الدبيبة يصل طرابلس على متن رحلة تجريبية للخطوط الجوية ......
العابد يؤكد أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي
العابد يؤكد أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي...
بجواز السفر والتذكرة.. الدبيبة يعلن السفر من روما إلى طرابلس بعد توقف الرحلات لسنوات
بجواز السفر والتذكرة.. الدبيبة يعلن السفر من روما إلى طرابلس......
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 24 يوليو 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق ......
الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات
الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد ......
المزيد