بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر أن يشهد المؤتمر الدولي حول قضية الهجرة المقرر عقده، غدا الأحد، بالعاصمة روما مشاركة ليبيا، والذي تقول إيطاليا إنه يستطلع «مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا».

وأعلنت الحكومة الإيطالية في بيان عشية المؤتمر أنه سيركز على «بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة»، كما يستهدف «التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقًا لنموذج جديد للتعاون بين الدول».

وكشف مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

غير أن فرنسا لا يُتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية، حيث دخلت باريس في صدام مع روما العام الماضي بشأن الهجرة.

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تغير المناخ والطاقة على جدول الأعمال

وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى «خطة ماتي»، تيمنا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في فترة ما بعد الحرب.

كما يتوقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، «إجابات وإجراءات واضحة للبدء في حل مشاكل أفريقيا، التي تمثل أولوية بالنسبة لنا» من المؤتمر الدولي، على ما نقلت وكالة «أكي»، الخميس الماضي.

وأضاف تاياني، في تصريح على هامس مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي «سيشارك في المؤتمر قادة أفارقة ومن دول الخليج ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الاوروبي، وسيكون حدثا كبيرا لمناقشة التنمية في أفريقيا ومحاربة المتاجرين بالبشر».

وتدفق نحو 83400 شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022. وينعقد المؤتمر بعد نحو أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس شبيه بالاتفاق الموقع مع ليبيا في مجال الهجرة، وسط تعهدات للتكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية.