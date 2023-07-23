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تشارك فيه ليبيا.. ميلوني تحدد أهداف مؤتمر روما حول الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 12:24 صباحا
تشارك فيه ليبيا.. ميلوني تحدد أهداف مؤتمر روما حول الهجرة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (آكي)
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اعتبرت رئيس الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن استضافة العاصمة روما لمؤتمر دولي حول التنمية والهجرة، الأحد، بمثابة «نجاح إيطالي عظيم»، وأشارت إلى أن بلادها تقترح من خلال المؤتمر، «نموذجا تعاونيا مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدة الحاجة إلى «تغيير النهج» للتحكم في ظاهرة الهجرة.

وقالت ميلوني في تصريح لقناة «Tg1» الإيطالية: «سيكون لدينا أكثر من 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية. كلنا معًا لمعالجة قضية الهجرة، وفهم كيفية مساعدة البلدان التي يغادر منها المهاجرون، وكيفية وقف الاتجار بالبشر والمتاجرين بالبشر»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضافت: «هو نموذج تعاوني نقترحه مع هذه البلدان التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط​​، وهي مصلحة متقاربة»، مؤكدة أنه «من أجل التحكم في ظاهرة الهجرة، نحتاج إلى تغيير نهجنا. وقد فعلت إيطاليا ذلك: الاتفاق مع تونس يظهر أنه يمكن القيام بذلك».

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«حدث غير مسبوق» في السياسة الخارجية الإيطالية
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«نوفا» إن مؤتمر روما للهجرة «حدثًا غير مسبوق في السياسة الخارجية في الآونة الأخيرة، حيث ستجد إيطاليا نفسها تستعيد دورها الرائد في البحر الأبيض المتوسط»، معتبرة أن المؤتمر سيجعل من الممكن إطلاق مشروع طويل الأجل، مسار دولي متعدد السنوات مع التزامات ملموسة ويمكن التحقق منها من قبل الدول المشاركة على وجه التحديد بشأن قضايا التنمية والهجرة».

من ناحية أخرى ، كما تشير المصادر التي لم تكشف هويتها، «هناك وعي بأنه لا يمكن دحر النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر إلا من خلال إجراءات متماسكة وحازمة قادرة على التطلع إلى الأمام لمعالجة الأسباب الجذرية للتدفقات غير النظامية، ودعم وتعزيز الهجرة القانونية في سياق منظم». 

ويهدف المؤتمر إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية: الزراعة؛ الطاقة؛ البنية التحتية؛ التعليم والتدريب؛ الرعاىة الصحية؛ والماء والنظافة، وفق «نوفا». 

وكشف مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الدول المقرر مشاركتها في المؤتمر هي ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

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