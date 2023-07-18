«فرونتكس»: 140% ارتفاعا بأعداد المهاجرين من ليبيا وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس) قفزة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين انطلقوا من ليبيا وسواحل شمال أفريقيا صوب أوروبا بنسبة 140% في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي، في معدل هو الأعلى منذ العام 2017 تقريبا.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء: «مسار منتصف البحر المتوسط ما زال هو المسار الأكثر نشاطا للمهاجرين صوب الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع تنفيذ أكثر من 66 ألف عملية رصد خلال الأشهر الستة الأولى من 2023. هذا المسار مسؤول عن واحد من كل محاولتي دخول غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي».

133 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا

وكشفت بيانات «فرونتكس» أن أكثر من 133 ألف مهاجر، حاولوا الوصول إلى أوروبا خلال النصف الأول من 2023، انطلقوا من شمال أفريقيا، في معدل هو الأعلى منذ سنوات.

وبالمقارنة مع مسارات الهجرة غير الشرعية الأخرى، لفت التقرير إلى تراجع في وصول المهاجرين عبر مسار غرب البحر المتوسط إلى أوروبا بـ6% مقارنة بالعام 2022، في مقابل 34% انخفاض في وصول المهاجرين إلى أوروبا عبر مسار شرق المتوسط.

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شبكات تهريب المهاجرين تكثف أنشطتها في شمال أفريقيا

لفتت «فرونتكس» إلى زيادة في أنشطة تهريب المهاجرين في شمال أفريقيا، حتى أصبحوا يمثلون 85% من الوافدين عبر مسار وسط البحر المتوسط.

وتوقعت تزايد ضغوط الهجرة على طول هذا المسار في الأشهر المقبلة مع تقديم المهربين أسعار أقل للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن العبور البحري لا يزال خطيرا للغاية، مستشهدة ببيانات المنظمة الدولية للهجرة التي كشفت أن ما يقرب من 1900 شخص لقوا مصرعهم على طريق البحر الأبيض المتوسط في يونيو وحده.