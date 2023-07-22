إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة، غير أن رئيس المجلس الأعلى للدولة اعتبر أن تنمية دول المهاجرين غير الشرعيين هو «الحل الجذري» للمشكلة وما دونه «حلول تلفيقية موقتة غير إنسانية».

وحسب بيان صادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 ملايين يورو لثلاثة مشاريع في ليبيا و7.5 ملايين لثلاثة مشاريع في النيجر، وتستهدف هذه المشاريع تدريب السلطات المحلية لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن «تنفيذ عمليات العودة الطوعية» للمهاجرين.

وذكر البيان تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي في ليبيا «ما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم».

تاياني: إيطاليا ملتزمة بمكافحة الهجرة غير النظامية

وقالت الوزارة الإيطالية إنه جرى تمويل هذه المشاريع من صندوق «نوتا فارنيسينا» للهجرة لصالح المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هذه المساعدات تؤكد عزم الحكومة تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وأضاف: «سندعم القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، ونقدم بدائل ملموسة وتدريب للشباب. وفي نفس الوقت سنعيد إطلاق العلاقة بين إيطاليا وأفريقيا في قطاع يتطلب التعاون الكامل من جميع الدول المتضررة من ظاهرة الهجرة».

المشري يتحدث عن «حلول تلفيقية»

وفيما يبدو أنه تعليقا على المبادرة الإيطالية، قال المشري في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو «تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق».

واعتبر المشري أن غير ذلك بمثابة «حلول تلفيقية وموقتة وغير إنسانية».

مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا

وتأتي الخطوة الإيطالية الجديدة عشية استضافة العاصمة روما، غدًا الأحد، مؤتمر دولي حول الهجرة، بمشاركة ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة الإيطالية في بيان، أن المؤتمر سيركز على «بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة»، كما يستهدف «التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول».

وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى «خطة ماتي»، تيمنا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في فترة ما بعد الحرب.