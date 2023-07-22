  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 10:10 مساء
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (يمين) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة، غير أن رئيس المجلس الأعلى للدولة اعتبر أن تنمية دول المهاجرين غير الشرعيين هو «الحل الجذري» للمشكلة وما دونه «حلول تلفيقية موقتة غير إنسانية».

وحسب بيان صادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 ملايين يورو لثلاثة مشاريع في ليبيا و7.5 ملايين لثلاثة مشاريع في النيجر، وتستهدف هذه المشاريع تدريب السلطات المحلية لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن «تنفيذ عمليات العودة الطوعية» للمهاجرين.

وذكر البيان تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي في ليبيا «ما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم».

تاياني: إيطاليا ملتزمة بمكافحة الهجرة غير النظامية
وقالت الوزارة الإيطالية إنه جرى تمويل هذه المشاريع من صندوق «نوتا فارنيسينا» للهجرة لصالح المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هذه المساعدات تؤكد عزم الحكومة تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول التنمية ومكافحة الهجرة بمشاركة أفريقية الأحد المقبل
«فرونتكس»: 140% ارتفاعا بأعداد المهاجرين من ليبيا وشمال أفريقيا
بالتزامن مع لقاء ميلوني وقيس سعيد.. تركيز إيطالي على أزمة الهجرة من سواحل ليبيا وتونس
يسلكون مسار ليبيا وتونس.. رقم ضخم لوفيات طرق الهجرة إلى أوروبا

وأضاف: «سندعم القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، ونقدم بدائل ملموسة وتدريب للشباب. وفي نفس الوقت سنعيد إطلاق العلاقة بين إيطاليا وأفريقيا في قطاع يتطلب التعاون الكامل من جميع الدول المتضررة من ظاهرة الهجرة».

المشري يتحدث عن «حلول تلفيقية»
وفيما يبدو أنه تعليقا على المبادرة الإيطالية، قال المشري في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو «تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق».

واعتبر المشري أن غير ذلك بمثابة «حلول تلفيقية وموقتة وغير إنسانية».

مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا
وتأتي الخطوة الإيطالية الجديدة عشية استضافة العاصمة روما، غدًا الأحد، مؤتمر دولي حول الهجرة، بمشاركة ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة الإيطالية في بيان، أن المؤتمر سيركز على «بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة»، كما يستهدف «التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول».

وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى «خطة ماتي»، تيمنا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في فترة ما بعد الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي
إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»

إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة

«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة

درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان ...
شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج

بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مع ارتفاع الحرارة.. تحذير من «الداخلية» للسائقين
مع ارتفاع الحرارة.. تحذير من «الداخلية» للسائقين
هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس
هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس
التومي يكلف لجنة لحصر أضرار خط النهر الصناعي بين أجدابيا وبنغازي
التومي يكلف لجنة لحصر أضرار خط النهر الصناعي بين أجدابيا وبنغازي
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة
رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة...
النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير
النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في ......
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري......
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب ......
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد...
المزيد