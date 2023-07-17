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إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول التنمية ومكافحة الهجرة بمشاركة أفريقية الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 06:01 مساء
إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول التنمية ومكافحة الهجرة بمشاركة أفريقية الأحد المقبل
قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين في عرض البحر المتوسط. (الإنترنت)
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تنظيم إيطاليا مؤتمرا بالعاصمة روما حول «التنمية والنمو ومكافحة الهجرة» بمشاركة رؤساء دول وحكومات من أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط​​، في 23 من يوليو الجاري.

وقال تاياني في تصريحات تلفزية، «سنتحدث عن التنمية والنمو ومكافحة الهجرة»، مضيفا «إذا أردنا الحد من ظاهرة الهجرة، فعلينا أن نؤثر على الجذور، أي مكافحة الإرهاب ومحاربة الفقر»، بحسب وكالة «نوفا» للأنباء.

وقال تاياني «تحدثنا في إيطاليا عن خطة ماتي لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى خطة مارشال لأوروبا»، ودعا إلى ضرورة «النظر إلى أفريقيا لا فقط من خلال النظارات الأوروبية والمستعمرين القدامى، وإنما من خلال عدسات الأفارقة كشركاء لنا».

هزيمة تجار البشر
والسبت الماضي، قال تاياني على هامش حدث «استراتيجية جديدة للبحر المتوسط» أن الحكومة الإيطالية ستنظم «في 23 يوليو، اجتماعاً مع رؤساء دول وحكومات من أفريقيا وخارجها، لدراسة استراتيجية مشتركة لهزيمة مهربي البشر»، وأكد أنه «يجب أن نعمل بجد لهزيمة تجار البشر، مع اتخاذ إجراءات قوية، لنمو القارة الأفريقية». وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على الحاجة إلى صياغة «رؤية استراتيجية تشمل إيطاليا على أنها فاعل رئيسي».

اتفاق يشمل «خمس دعامات» من بينها قضايا الهجرة
وفي سياق متصل وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، أمس الأحد مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك» ويشمل «خمس دعامات» من بينها قضايا الهجرة.

-  الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة مع مصر والمغرب مماثلة لاتفاقه مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية
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وتونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية. ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس. وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.

وقالت ميلوني إنّ الاتفاق «خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة». ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.

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