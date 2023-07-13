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بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 02:11 مساء
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا
لقاء إردوغان وميلوني على هامش قمة «ناتو»، 12 يوليو 2023، (ديكود 39)
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سلط تقرير إيطالي الضوء على محادثات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ومصالحهما المشتركة في ليبيا.

واستغرق اللقاء، الذي يأتي قبل زيارة مرتقبة لميلوني إلى أنقرة، نحو 50 دقيقة مع تأكيد تكثيف العلاقات بين البلدين والتركيز على الدفاع والاستثمار والمهاجرين، وفق ما أوضح موقع «ديكود 39» الإيطالي اليوم الخميس.

شراكة اقتصادية بين إيطاليا وتركيا
وتعد إيطاليا الشريك التجاري الرابع لتركيا، ولديهما في مصالح مشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ تحاولان التأثير في المناطق ذات الصلة مثل ليبيا وأفغانستان ولبنان.

وحول ملف ليبيا الذي يهم روما وأنقرة، تعمل إيطاليا على بناء جهد دبلوماسي بهدف تقديم الدعم للاستقرار المؤسسي للبلاد، مع أمل إجراء انتخابات سياسية حرة ومنتظمة في أقرب وقت ممكن، كما تلعب شركة «إيني» الإيطالية دورا مهما في هذا الإطار.

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من جهتها، يلفت «ديكود 39» إلى مواصلة تركيا محادثاتها مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل أن يبقى دورها مركزي في المنطقة، وظهر ذلك مع الإعلان الأخير لوزير النفط والغاز محمد عون إعطاء الأولوية للشركات التركية في المسح السيزمي في ليبيا، مستشهدا بالقرب الجغرافي والخبرة التركية في هذا القطاع.

وتطرق الموقع الإيطالي إلى العلاقة القوية بين البلدين في مجال الدفاع مما يجعل المحور بين إيطاليا وتركيا متسقا مع الهدف المتمثل في زيادة قوة الدفع في العلاقات الاقتصادية للوصول إلى تبادل بقيمة 30 مليار يورو وهو ما يمثل الالتزام المشترك.

وقبل عام وقع رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي تسع اتفاقيات تعاون في أنقرة في مختلف المجالات لمناسبة القمة الحكومية الدولية الثالثة بين البلدين.

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