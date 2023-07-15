النهر الصناعي ينفي غلق آبار تازربو والسرير

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، غلق آبار تازربو والسرير، مؤكدًا عمل هذه الآبار بكامل طاقتها الإنتاجية حتى اللحظة.

وقال الساعدي: «نؤكد أن أهلنا في الجنوب الشرقي بما يتميزون به من الحكمة ورجاحة العقل لن يقوموا بهذه المحاولة لما لها من تأثير سلبي على أهلهم في الشمال، وتقويضها النسيج الاجتماعي بالمنطقة»، وفق كلمة له بثتها صفحة النهر الصناعي على موقع «فيسبوك».

وجاء نفي الساعدي، بعدما أعلن بيان صادر عمن سموا أنفسهم مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» في وقت سابق غلق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري.

وقال البيان: «نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه».

تلويح بغلق النفط حتى إطلاق بومطاري

ودان بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لوزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بغلق حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

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وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشح لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف». ولمح البيان في هذا السياق، إلى ضلوع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وإبراهيم الدبيبة في عملية «الخطف».

كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية لإغلاقها» إلى حين إطلاق بومطاري وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي ومحاكمته.

دعوة أممية إنهاء فوري للإغلاق النفطي

ومساء الخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معربة عن قلقها البالغ بالخصوص.

وقالت البعثة في بيان إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على خطف وزير المالية السابق فرج بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

شركة الكهرباء تناشد بمعالجة «خلل طارئ» في حقل الشرارة

وفي الأثناء، ناشدت الشركة العامة للكهرباء، صباح الجمعة، الحكومة والجهات والأطراف المعنية كافة «بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن».

ولم توضح الشركة في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته «تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات».