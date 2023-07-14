  • Alwasat News
Atwasat

السفارة الأميركية تؤيد بيان البعثة الأممية حول «الاعتقالات العشوائية».. وتحذر من أي أعمال تزيد التوتر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 02:08 مساء
السفارة الأميركية تؤيد بيان البعثة الأممية حول «الاعتقالات العشوائية».. وتحذر من أي أعمال تزيد التوتر
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعمها البيان الأخير لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول «اعتقالات عشوائيات حدثت أخيرا، وردود الفعل الناجمة عنها».

وحذرت السفارة «بشدة» من أي أعمال من شأنها «أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

انزعاج أممي من «اعتقال بومطاري» ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
وشاركت السفارة بيان البعثة الأممية الصادر أمس، الذي أعربت فيه عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر.

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
عقيلة صالح يطالب بمحاسبة المتورطين في «خطف بومطاري» و«منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر»
السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

ونبهت البعثة إلى أن هذه الأعمال من شأنها «أن تنتج مناخا من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، فلا يمك «المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية مع استمرار هذه السلوكيات».

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء غلق حقول نفطية
وفي البيان الأممي نفسه، دعت البعثة إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية، الذي جاء «ردا على خطف بومطاري»، مطالبة بالامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض.

وشددت على أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي»، مؤكدة ضرورة «الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم

سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة
استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة
بعد أزمة ترحيل مهاجرين قرب ليبيا.. تونس توجه رسالة طمأنة للسفراء الأفارقة
بعد أزمة ترحيل مهاجرين قرب ليبيا.. تونس توجه رسالة طمأنة للسفراء ...
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع ...
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
ضبط متهم بالنصب والاحتيال في شحات
ضبط متهم بالنصب والاحتيال في شحات...
مباحثات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من التعريفة الجمركية
مباحثات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من التعريفة ......
السفارة الأميركية تؤيد بيان البعثة الأممية حول «الاعتقالات العشوائية».. وتحذر من أي أعمال تزيد التوتر
السفارة الأميركية تؤيد بيان البعثة الأممية حول «الاعتقالات ......
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت...
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة...
المزيد