  • Alwasat News
Atwasat

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 07:56 مساء
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية والامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض، معربة عن قلقها البالغ بالخصوص.

وقالت البعثة في بيان إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على خطف وزير المالية السابق فرج بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

البعثة الأممية تطالب بالكف عن استخدام النفط كأداة مساومة في ليبيا
وأكدت البعثة أنه «يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي».

- انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
- «الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
- لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض».

وطالبت البعثة في البيان الجميع بضرورة «التزام الهدوء وضبط النفس وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب. فليبيا لا تتحمل المزيد من الانقسام أو التدهور في الأوضاع».

تحذير أممي من إنتاج مناخ من الخوف في ليبيا
وفي شأن ذي صلة، أعربت البعثة عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر في مطار معيتيقة، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخا من الخوف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق ...
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع ......
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من ......
المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات
المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات...
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في ......
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة...
المزيد