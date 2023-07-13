  • Alwasat News
Atwasat

لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 04:25 مساء
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
فرج بومطاري (يسار) وأحد شباب وأعيان الزوية يتلوا بيانا بشأن خطفه. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
alwasat radio

اتهمت لجنة برلمانية، اليوم الخميس، جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، فيما لوح بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بغلق حقوق وموانئ النفط حال عدم إطلاق الوزير السابق.

وقالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بيان، إن ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة بومطاري على الجهة التي «خطفته»، ودعت إلى إطلاقه دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذ «ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان».

شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟

تلويح بغلق النفط حتى إطلاق بومطاري
إلى ذلك، دان بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لبومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشحًا لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف».

ولمح البيان في هذا السياق، إلى ضلوع محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وإبراهيم الدبيبة في عملية «الخطف»، وأشار إلى مراسلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك ممثلي السفارات الأجنبية، وحمّل النائب العام عواقب «خطف» بومطاري، الذي اعتبره «غير مبرر ومساس خطير بالأمن القومي الليبي»، وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين
قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
وزيرة العدل تبحث التعاون القضائي مع روسيا
وزيرة العدل تبحث التعاون القضائي مع روسيا
الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا
الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام ...
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة...
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة ......
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا
أول تعليق أفريقي على ترحيل تونس لمهاجرين قرب ليبيا...
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون ......
الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا
الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء ......
المزيد