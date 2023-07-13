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شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 01:15 صباحا
شاهد في «وسط الخبر».. ماذا وراء احتجاز بومطاري؟
رنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (wtv).
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (wtv) الضوء على أبعاد القبض على فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في مطار معيتيقة.

وأشارت الحلقة إلى أنباء متداولة عن أن إلقاء قوات تابعة للأمن الداخلي القبض على فرج بومطاري جاء بأوامر من لطفي الحراري رئيس الجهاز، وذلك بعدما جرى تداوله بشأن ترشيحه على رأس مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير. وطالب الشيخ السنوسي الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتفسير الواقعة، واصفا ما حدث بأنه «اختطاف وبلطجة».

احتجاز بومطاري.. «اغتيال سياسي»؟
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي حسام القماطي أن احتجاز بومطاري على هذا النحو هو محاولة «اغتيال سياسي» بعد أنباء ترشيحة لمنصب محافظ المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الوزير السابق زار مكتب النائب العام، وتبين له عدم وجود شبهات قانونية بشأنه. ودعا القماطي النائب العام إلى إصدار بيان بهذا الشأن، خصوصا وأن اعتقال بومطاري جاء دون مذكرة اعتقال رسمية.

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