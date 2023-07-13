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«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 05:41 مساء
«الدولة»: منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة
اجتماع المشري في طرابلس مع رؤساء المجلس الأعلى للدولة، 13 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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خوّل رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، رئيس المجلس، خالد المشري، باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية للرد على منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر من مطار معيتيقة الدولي وحجز جوازات سفرهم.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، إن المشري عقد «اجتماعا طارئا» مع رؤساء اللجان بالمجلس في العاصمة طرابلس، لبحث ما وصفه بـ«الجريمة النكراء» التي تعرض لها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة.

وأشار المكتب إلى «حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر»، لافتًا إلى أن رؤساء اللجان بالمجلس خولوا المشري باتخاذ «الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون»، حسب تعبيره.

إلى ذلك، خاطب المشري النائب العام النائب العام لفتح تحقيق بالخصوص، متهمًا رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإصدار تعليمات بمنع سفر أعضاء بمجلس الدولة.

اجتماع المشري في طرابلس مع رؤساء المجلس الأعلى للدولة، 13 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
اجتماع المشري في طرابلس مع رؤساء المجلس الأعلى للدولة، 13 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
اجتماع المشري في طرابلس مع رؤساء المجلس الأعلى للدولة، 13 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
اجتماع المشري في طرابلس مع رؤساء المجلس الأعلى للدولة، 13 يوليو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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