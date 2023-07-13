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انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 07:41 مساء
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخا من الخوف».

وقالت البعثة في بيان إنها تلقت تقارير في 12 يوليو الجاري عن اعتقال بومطاري، في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار.

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ونبهت البعثة إلى أن هذه الأعمال من شأنها «أن تنتج مناخا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية».

علاوة على ذلك، قالت البعثة إن «استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى إطلاق «جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والخطف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة». كما دعت السلطات المعنية وكافة الفاعلين إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

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