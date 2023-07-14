عقيلة صالح يطالب بتقديم المتورطين في خطف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى العدالة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام باتخاذ الإجراءات العالجة تجاه حادثتي «خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر بمطار معيتيقة في طرابلس، و«ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن».

وأعرب عقيلة في بيان أصدره مساء الخميس، عن إدانته واستنكاره «عمليقة خطف وزيرة المالية السابق فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله مطار معيتيقة»، محملة «حكومة الدبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته».

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كما أعرب عقيلة عن إدانته واستنكاره «ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح الخميس في مطار معيتيقة وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة».

لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري

واتهمت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بيان، اليوم الخميس، جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، فيما لوح بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بغلق حقوق وموانئ النفط حال عدم إطلاق الوزير السابق.

وقالت اللجنة البرلمانية إن ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».