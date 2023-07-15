  • Alwasat News
Atwasat

«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي بتازربو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 01:31 مساء
«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي بتازربو
وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري وشعار مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن بيان صادر عمن سموا أنفسهم مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي»، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.

وقال البيان: «نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه». ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الدبيبة سلامته.

في بيان سابق، لوح من سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بقفل حقول وموانى النفط حال عدم إطلاقه. كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية، السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية، لإغلاقها لحين إطلاق بومطاري، وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي، ومحاكمته».

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر
عقيلة صالح يطالب بمحاسبة المتورطين في «خطف بومطاري» و«منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر»
السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير
لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

موقف البعثة الأممية
يوم الخميس الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، ومحذرة أن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخا من الخوف».

وقالت البعثة، في بيان، إنها تلقت تقارير في 12 يوليو الجاري عن اعتقال بومطاري في مطار معيتيقة، واقتياده إلى مكان مجهول. واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 15 يوليو 2023)
«ذي إيكونوميست»: الأطراف الليبية تفتقر الحافز الكافي لإجراء الانتخابات
«ذي إيكونوميست»: الأطراف الليبية تفتقر الحافز الكافي لإجراء ...
مراقبون: «تجميد النزاع» هدف القوى الدولية والإقليمية في ليبيا
مراقبون: «تجميد النزاع» هدف القوى الدولية والإقليمية في ليبيا
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» ...
بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان
بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين ......
«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي بتازربو
«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع ......
بعد سرقتهما من 20 عاما.. ليبيا تستعيد قطعتين أثريتين تاريخيتين من أميركا
بعد سرقتهما من 20 عاما.. ليبيا تستعيد قطعتين أثريتين ......
بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان
بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان...
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة ......
المزيد