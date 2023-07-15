«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي بتازربو

أعلن بيان صادر عمن سموا أنفسهم مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي»، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.
وقال البيان: «نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه». ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الدبيبة سلامته.
في بيان سابق، لوح من سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بقفل حقول وموانى النفط حال عدم إطلاقه. كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية، السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية، لإغلاقها لحين إطلاق بومطاري، وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي، ومحاكمته».
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موقف البعثة الأممية
يوم الخميس الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قِبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، ومحذرة أن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخا من الخوف».
وقالت البعثة، في بيان، إنها تلقت تقارير في 12 يوليو الجاري عن اعتقال بومطاري في مطار معيتيقة، واقتياده إلى مكان مجهول. واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في المطار نفسه.
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