«حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» يعلن إغلاق حقول نفط ومنابع النهر الصناعي بتازربو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بيان صادر عمن سموا أنفسهم مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي»، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المالية السابق بحكومة السراج فرج بومطاري.

وقال البيان: «نطالب نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية الجهات التي خطفت الدكتور فرج في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاقه». ودعا البيان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وحكومة الدبيبة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري، مُحملا حكومة الدبيبة سلامته.



في بيان سابق، لوح من سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» بقفل حقول وموانى النفط حال عدم إطلاقه. كما حذر رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أزوية، السنوسي الحليق، في مداخلة مع قناة «الوسط»، الخميس، من «خطوات تصعيدية» سيجري اتخاذها إذا لم يجر إطلاق بومطاري، تشمل إغلاق النفط وقطع المياه، مؤكدا أن «كل الجماهير ستزحف على الحقول النفطية، لإغلاقها لحين إطلاق بومطاري، وإقالة الصديق الكبير من مصرف ليبيا المركزي، ومحاكمته».

- البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد

- انزعاج أممي من اعتقال بومطاري ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر

- عقيلة صالح يطالب بمحاسبة المتورطين في «خطف بومطاري» و«منع أعضاء بمجلس الدولة من السفر»

- السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير

- لجنة برلمانية تدين «خطف» بومطاري.. وشباب من الزوية يهددون بغلق النفط حتى إطلاقه

- المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة