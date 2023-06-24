بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، تسلم مدير أمن بنغازي الجديد اللواء أحمد الشامخ مهام عمله من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها مديرية أمن بنغـازي.

وحسب بيان صادر عن المديرية، أكد الشامخ «أهمية تكثيف الجهود لتجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة»، مؤكداً حرصه على العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغـازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره.

تكريم مدير أمن بنغازي السابق

وهنأ الحاضرون في مراسم الحفل مدير الأمن الجديد، ووجهوا تحية تقدير لمنتسبي مديرية أمن بنغــازي على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من أجل أمن المواطن والمدينة.

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وكرم مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ، خلال الحفل، مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، وأثنى على مجهوداته في حفظ الأمن.

من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)

من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)