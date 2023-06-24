  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 03:11 مساء
بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله
من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، تسلم مدير أمن بنغازي الجديد اللواء أحمد الشامخ مهام عمله من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها مديرية أمن بنغـازي.

وحسب بيان صادر عن المديرية، أكد الشامخ «أهمية تكثيف الجهود لتجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة»، مؤكداً حرصه على العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغـازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره.

تكريم مدير أمن بنغازي السابق
وهنأ الحاضرون في مراسم الحفل مدير الأمن الجديد، ووجهوا تحية تقدير لمنتسبي مديرية أمن بنغــازي على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من أجل أمن المواطن والمدينة.

- إحباط محاولة تهريب 29 مهاجرا في منطقة الكويفية 
- ضبط شخصين متلبسين بسرقة حديد ربط الحوائط بالطريق العام في بنغازي
- ضبط مركبة مسروقة ببنغازي خلال 24 ساعة

وكرم مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ، خلال الحفل، مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، وأثنى على مجهوداته في حفظ الأمن.

من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)
من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)
من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)
من مراسم التسليم والتسلم بين مديري أمن بنغازي الجديد والسابق، 24 يونيو 2023. (الصفحة الرسمية للمديرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
زيارة لحوش الصابون.. كنز المواهب

زيارة لحوش الصابون.. كنز المواهب
أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر

أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق

مستشفى ابن سينا ينقذ حياة مصاب بطعنة قاتلة في العنق
قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية

قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي

مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» تدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش ...
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية
«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل «كوفيد»

«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل ...
عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات

عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
وزارة الاقتصاد تطالب بربط منظومة السجل التجاري والرقم الوطني في يوليو المقبل
وزارة الاقتصاد تطالب بربط منظومة السجل التجاري والرقم الوطني في ...
ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السبت 24 يونيو 2023)
ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السبت...
شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ديون مستحقة
شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ديون ...
بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله
بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
حفتر يمنح ترقية استثنائية لفرج قعيم (صور)
حفتر يمنح ترقية استثنائية لفرج قعيم (صور)...
بالأرقام.. موانئ تصدير النفط في ليبيا وقدرتها التشغيلية
بالأرقام.. موانئ تصدير النفط في ليبيا وقدرتها التشغيلية...
بالصور.. جولة تفتيشية على مخابز براك الشاطئ
بالصور.. جولة تفتيشية على مخابز براك الشاطئ...
بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله
بالصور.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله...
شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ديون مستحقة
شركة أسلحة أميركية تتطلع لشراء منزل القذافي في لندن مقابل ......
المزيد