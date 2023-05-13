ضبط مركبة مسروقة ببنغازي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة رأس عبيدة تمكن من استرجاع مركبة مسروقة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بعد تلقي المركز شكوى من مواطن ضد مجهول سرق مركبته نوع «هيونداي كنتر» بيضاء اللون، وفق بيان صادر عن المديرية. وصدرت توجيهات إلى أعضاء التحريات لجمع أكبر قدر من المعلومات ومُراجعة كاميرات المراقبة -إن وُجدت بالمكان-، والتعميم على المركبة.

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التحقيق مع المتهمين

في هذه الأثناء، وردت معلومات بتجوال المركبة ما بين منطقة حي السلام وشبنة، وجرى ضبط المركبة المطلوبة وعلى متنها أحد الأشخاص. وجرى اتخاذ كل الإجراءات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

مركبة مسروقة جرى استرجاعها خلال 24 ساعة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

مركبة مسروقة جرى استرجاعها خلال 24 ساعة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)