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ضبط متهم بسرقة محال تجارية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 05:21 مساء
ضبط متهم بسرقة محال تجارية في طبرق
المتهم بسرقة محال تجارية في طبرق، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
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أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة مواد غذائية من المحلات التجارية ثم بيعها.

واشتبهت إحدى دوريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق، في سائق سيارة نوع «هونداي أفانتي» بيضـاء اللـون، وعند توقيف السيارة وتفتيشها عثر بداخلها على عدد كبير من علب الشوكولاته، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وعند سؤال سائق السيارة عن علب الشوكولاتة ارتبك في الحديث، لتتقرر إحالته للقسم والتحقيق معه، ليتبين أنه سرقها من محال عدة. كما اعترف المتهم ويدعى «ح.ف.م»، عمره 17 عاما، ويحمل الجنسية الليبية، بسرقة أصناف أخرى من المواد الغذائية بغرض بيعها.

وجرى إيداع المتهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ مالكي المحلات التجارية المسروقة.

علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
علب شوكولاتة مسروقة، 12 مايو 2023. (مديرية أمن طبرق)
ضبط متهم بسرقة محال تجارية في طبرق
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