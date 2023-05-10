  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 03:08 مساء
ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي
3 متهمين بترويج حشيش وحبوب هلوسة في السرتي، 10 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة أشخاص من مروجي الحشيش وحبوب الهلوسة في منطقة السرتي. 

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات لقسم البحث الجنائي عن أشخاص يروجون مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة في السرتي»، مشيرًا إلى أن المتهمين كانوا يتجولون بمركبتهم الخاصة في المنطقة ويوزعون المخدرات.

وأثناء تجوال أعضاء التحريات في المنطقة، شوهدت مركبة «هيونداي جينسس» متوقفة وبجانبها أخرى «داوو لانوس» في وضع اشتباه، وجرى ضبط من بداخلهما حين حاولوا الفرار عند مشاهدتهم دورية التحريات، وفق المديرية.

حشيش وحبوب هلوسة ومبالغ مالية
وضبط مع سائق «هيونداي جينسس» عشر قطع مختلفة الحجم من مادة الحشيش المخدرة، وعدد من حبوب الهلوسة، ومبلغ مالي قدره 2087 دينارًا، وضبط بحوزة الشخصين الآخرين قطعتين من مادة الحشيش المخدرة وعدد من حبوب الهلوسة ومبلغ مالي قدره 775 دينارًا.

واعترف المتهمون بما نُسب إليهم، واتضح أن الأول صادرة بحقه أحكام غيابية ومطلوب لدى مركز شرطة العروبة، بينما الثاني والثالث مطلوبان لدى مركز شرطة العروبة وصادرة بحقهما أحكام غيابية.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مضبوطات مع 3 متهمين بترويج حشيش وحبوب هلوسة في السرتي، 10 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع 3 متهمين بترويج حشيش وحبوب هلوسة في السرتي، 10 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين الأول لبشير غريبة

رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية

عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر ...
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الموازية
حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في بئر الأشهب
حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في بئر الأشهب
برئاسة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين
برئاسة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين
ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي
ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
سفارة ليبيا ببروكسل تبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين المقيمين في بلجيكا
سفارة ليبيا ببروكسل تبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين ......
هيئة الإشراف على التأمين تشارك في المؤتمر العربي للاكتواريين بمصر
هيئة الإشراف على التأمين تشارك في المؤتمر العربي للاكتواريين......
تحذير بريطاني من تأثير اضطرابات السودان السلبي على المستقبل السياسي والاقتصادي لليبيا
تحذير بريطاني من تأثير اضطرابات السودان السلبي على المستقبل ......
ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي
ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي...
برئاسة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين
برئاسة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين...
المزيد