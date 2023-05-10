ضبط 3 مروجي حشيش وحبوب هلوسة في السرتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة أشخاص من مروجي الحشيش وحبوب الهلوسة في منطقة السرتي.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات لقسم البحث الجنائي عن أشخاص يروجون مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة في السرتي»، مشيرًا إلى أن المتهمين كانوا يتجولون بمركبتهم الخاصة في المنطقة ويوزعون المخدرات.

وأثناء تجوال أعضاء التحريات في المنطقة، شوهدت مركبة «هيونداي جينسس» متوقفة وبجانبها أخرى «داوو لانوس» في وضع اشتباه، وجرى ضبط من بداخلهما حين حاولوا الفرار عند مشاهدتهم دورية التحريات، وفق المديرية.

حشيش وحبوب هلوسة ومبالغ مالية

وضبط مع سائق «هيونداي جينسس» عشر قطع مختلفة الحجم من مادة الحشيش المخدرة، وعدد من حبوب الهلوسة، ومبلغ مالي قدره 2087 دينارًا، وضبط بحوزة الشخصين الآخرين قطعتين من مادة الحشيش المخدرة وعدد من حبوب الهلوسة ومبلغ مالي قدره 775 دينارًا.



واعترف المتهمون بما نُسب إليهم، واتضح أن الأول صادرة بحقه أحكام غيابية ومطلوب لدى مركز شرطة العروبة، بينما الثاني والثالث مطلوبان لدى مركز شرطة العروبة وصادرة بحقهما أحكام غيابية.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مضبوطات مع 3 متهمين بترويج حشيش وحبوب هلوسة في السرتي، 10 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)