ضبط 3 وافدين بحوزتهم «حشيش» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة بنينا في بنغازي ثلاثة وافدين مصريين على متن سيارة وبحوزتهم قطعة كبيرة من المخدرات «الحشيش».

واشتبه رجال المركز، خلال استيقاف أمني مفاجئ، في سيارة على متنها ثلاثة أشخاص، بعدما غير سائق السيارة وجهته بشكل مفاجئ ولاذ بالفرار لدى رؤيته الاستيقاف، ومن ثم طارد أعضاء المركز السيارة، قبل أن يتركوها المتهمون الثلاثة ويهربون على الأقدام، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وعثر رجال الأمن بتفتيش السيارة على قطعة «الحشيش» الكبيرة، كما تمكن رجال الأمن من ضبط أحد المتهمين، الذي أقر بمكان الإثنين الآخرين، وبالفعل جرى استهدافهم وضبطهم في مسكنهم بمنطقة بوهديمة، واعترفوا جميعا بما نسب إليهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة التي أمرت بدورها بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.