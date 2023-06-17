إحباط محاولة تهريب 29 مهاجرا بمنطقة الكويفية...

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 29 مهاجرا غير شرعي على متن قارب بمنطقة الكويفية إلى إيطاليا.
ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية تفيد بوجود قارب على شاطئ بحر الكويفية بمنطقة عين زيانة في «وضع اشتباه»، وفق بيان صادر عن المديرية.
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وتوجهت قوة تحت إمرة رئيس المركز وآمر وحدة التحريات، إلى مكان القارب، حيث جرى ضبط 29 مهاجرا يحملون الجنسية البنغالية، واستخراج القارب بواسطة آلات ثقيلة. وجرى الانتقال بالمهاجرين إلى المركز وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.
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