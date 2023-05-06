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إحباط محاولة هجرة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 10:44 مساء
إحباط محاولة هجرة بمصراتة
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة، اليوم السبت، إحباط محاولة هجرة غير شرعية بمدينة مصراتة، وضبط المسؤول الأول عن عملية تهريب المهاجرين.

ووردت معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الليبية، وفق بيان تقلته «بوابة الوسط» من إدارة إنفاذ القانون.

وبناء على تلك المعلومات، داهم عناصر الإدارة منزلا لأحد العمالة الوافدة في وسط مدينة مصراتة، إضافة إلى موقع أخر في ضواحي المدينة، يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية.

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من باكستان إلى إيطاليا مرورا بليبيا
وأسفرت المداهمات عن ضبط 23 باكستانيا، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن محاولة تهريب المهاجرين

وفي اعترافاته، قال مسؤول التهريب إن التشكيل العصابي الذي ينتمي له تقاضي ستة آلاف دولار من كل شخص نظير تهريبه من باكستان إلى إيطاليا مرورا ببعض الدول من بينها ليبيا.

وحسب بيان إدارة المهام الخاصة، فقد جرت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 6 مايو 2023. (بوابة الوسط)
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