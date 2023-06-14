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إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 01:06 صباحا
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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ضبطت دوريات إدارة المهام الخاصة 24 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب في منطقة بويرات الحسون بمدينة مصراتة، كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.

وأفاد بيان للإدارة بأن إدارة المهام الخاصة قامت بتسيير دوريات إلى منطقة بويرات الحسون انطلاقاً من مقرها الرئيسي بمدينة مصراتة، في إطار مكافحتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود قارب على متنه مهاجرون غير شرعيين قبُالة شاطئ البحر.

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وعثرت الدوريات على القارب قرب شاطئ البحر، وضبطت 22 شخصًا يحملون الجنسية البنغلاديشية، إضافة إلى شخصين مصريين، وجرى إحالة الموقوفين إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
عناصر إدارة المهام الخاصة يحبطون محاولة هجرة بمصراتة، 13 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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