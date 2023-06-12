الأمم المتحدة: الوقود الليبي المهرب يباع في دول الساحل بزيادة 19 مرة عن سعره

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت منظمة الأمم المتحدة وصول الوقود الليبي المهرب إلى المحطات بدول الساحل الأفريقي، حيث يباع اللتر بـ1.94 دولار مقابل 11 سنتا للتر داخل ليبيا، أي بزيادة 19 مرة.

وقال رئيس وحدة الأبحاث والتوعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم فرانسوا باتويل، إن ظاهرة تهريب الوقود تقوض سيادة القانون وتغذي الفساد، وفق ما نقلته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

وخلصت المنظمة إلى أن تهريب الوقود في منطقة الساحل يمول الجماعات المسلحة والإرهابية، وأيضا مسؤولين أمنيين فاسدين، كما أن الطلب عليه مرتفع بين السكان.

انخفاض أسعار الوقود في ليبيا وراء الظاهرة

وأرجعت الأمم المتحدة انتعاش ظاهرة التهريب إلى انخفاض أسعار الوقود في دول الجزائر وليبيا ونيجريا، فبمجرد عبور المهربين حدود تلك الدول «يحققون ربحا قدره 90 سنتا لكل لتر»، كما يشرح باتويل.

وسبق أن أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه المستمر بشأن استخدام الجماعات الإرهابية لعائدات الاتجار بالموارد الطبيعية لتمويل أنشطتها الإجرامية، وحث الدول المعنية على محاسبة الجناة.

وفي مارس الماضي، صدر تقرير تهريب الوقود في الساحل، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجرائم، الذي أشار إلى أن النفط في حد ذاته ليس وقودا، ولكن يجب تكريره من أجل تشغيل المركبات والمولدات الكهربائية، وتملك الجزائر القدرة على تكرير إنتاجها النفطي، لكن ليبيا ونيجيريا لا تفعلان ذلك.

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فعلى الرغم من استخراج كميات ضخمة من النفط من باطن الأرض تبقى ليبيا ونيجيريا بحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها المحلية، وتدعم ليبيا واردات الوقود بشكل كبير، ما يجعل «البنزين» و«الديزل» في محطاتها بين الأرخص في العالم.

وحسب الأمم المتحدة فإن الأسعار الرخيصة للوقود في ليبيا من الدوافع الرئيسية لتهريب الوقود إلى منطقة الساحل، ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 مليار دولار أي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أما سعر البنزين فيعد الأرخص في ليبيا من ضمن جميع دول أفريقيا بـ11 سنتا للتر الواحد.