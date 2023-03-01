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الداخلية: مصادرة شاحنات نقل وقود معدة للتهريب في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 07:55 مساء
الداخلية: مصادرة شاحنات نقل وقود معدة للتهريب في براك الشاطئ
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، مصادرة شاحنات نقل خزانات الوقود المعدة للتهريب بمنطقة براك الشاطئ، رفقة الأجهزة العسكرية بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية صادرت تلك الشحنات، بناء على تعليمات المحامي العام سبها.

- شركة الكهرباء: انخفاض حاد في الوقود المغذي لعدد من محطات الإنتاج
- «إنفاذ القانون» تصادر محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية أيضًا عن مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية بمدينة سبها، بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها وإخراج محتوياتها.

والسبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انخفاضًا حادًا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من عملية مصادرة الشاحنات، الأربعاء 1 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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