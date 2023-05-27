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«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 03:43 مساء
«حراك الزاوية» يطالب بمحاربة الجريمة دون تصفية حسابات سياسية (فيديو)
أحد أعضاء «حراك الزاوية» يلقي بيانا بشأن الهجمات التي تشهدها المدينة، 26 مايو 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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طالب «حراك تصحيح المسار الزاوية» كلا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية والساحل الغربي، شريطة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية».

ودعا الحراك في بيان تلاه أحد أعضائه، في تسجيل مصوّر، بأن تكون «العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز»، معربًا عن «دعم الغرفة الأمنية المشكّلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية والقبض على المطلوبين مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة».


هجمات بالطيران المسيّر في الزاوية
وخلال الـ48 ساعة الماضية، قال شهود في مدينة الزاوية، إن هجمات بالطيران المسيّر استهدفت مواقع بمدينة الزاوية. وأشار الشهود في حديثهم إلى «بوابة الوسط»، إلى أن الطيران المسيّر ما زال يحلق فوق المدينة.

وفيما تقول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق بيان لوزارة دفاعها، إن طيرانها استهدف «أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر»، فقد أفاد النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة بأن القصف طال منزله، وقال في تصريح إلى قناة «الوسط wtv» إن طائرات مسيّرة استهدفت منزله في الزاوية عبر طائرات مسيّرة تركية، متهمًا رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، باستهداف منزله.

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وشهدت مدينة الزاوية خلال الأسابيع الماضية توترًا أمنيًا واشتباكات بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على الرغم من اجتماعات عدة عقدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة مع الجهات الفاعلة في المدينة، لاحتواء الموقف الأمني المتدهور بالمدينة. كما تواجه المدينة أيضًا معضلة أوكار المخدرات والهجرة غير الشرعية.

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