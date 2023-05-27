شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال سكان في مدينة الزاوية إن قصف الطيران المسير استهدف مجددا بعض المواقع في المدينة في وقت متأخر الجمعة.

وذكر السكان لـ«بوابة الوسط» أنهم سمعوا صوت دوي انفجار، أعقب أصوات طائرات مسيرة حامت قبل ساعات في سماء المدينة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان تفصيلي عن القصف الذي تكرر ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، باستثناء بيان وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، وأشارت الوزارة إلى أن «الطيران الحربي الوطني» ينفذ الضربات، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانًا مسيّرًا أم عاديًا.

ردود فعل على عملية الزاوية

وفي رد فعل على العملية، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، قائلا إن الدبيبة «يستغل الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين»، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات والقصف الذي وقع في مدينة الزاوية منذ أمس الخميس.

كما دانت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان «الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة»، استنكرت في البيان الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في الزاوية، في أول رد فعل على عملية عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الزاوية.

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وقالت البعثة الأممية، في وقت سابق إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.