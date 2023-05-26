بالفيديو.. النائب أبوزريبة لـ«قناة الوسط»: طائرات مسيّرة استهدفت منزلي في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة لقناة «الوسط» (wtv) إن «طائرات مسيّرة صناعة تركية استهدفت منزله في أبوراس بمدينة الزاوية» أمس الخميس، في عملية عسكرية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الزاوية.

واتهم أبوزيبة «رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد باستهداف منزله»، وقال إن «أوكار المخدرات معروفة في الزاوية، واستهداف منزلي كان مقصودًا».

بدورها، دانت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان اليوم الجمعة «الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة»، واستنكرت في البيان الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في الزاوية.

رد فعل البعثة الأممية

وجدّدت رئاسة المجلس في البيان، التأكيد على أن «مثل هذه الأفعال تشكل خطرًا على حياة المواطنين، وتزيد حالة الاحتقان، وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي التي تُبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اللجان المختصة». ودعت إلى «التهدئة وتحكيم لغة العقل والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

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وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. في حين أفادت مصادر محلية بتعرّض عدة مواقع في مدينة الزاوية لقصف جوي من قبل طيران مسيّر.

وقالت البعثة الأممية، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن هذه الأحداث تشكّل تذكيرًا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.