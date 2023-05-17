«المركزي»: 163.5 مليار دينار إجمالي الدين العام المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 163.5 مليار دينار، بواقع 84.1 مليار دينار الدين الحكومي و79.4 مليار الدين الموازي.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، جرى بثه عبر صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

وأضاف المسؤول بالمصرف المركزي أن أعلى مؤشر لإجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي جرى تسجيله في العام 2020، حيث بلغ نسبة 164%، تلتها سنة 2019 بنسبة 96.6%، وسنة 2018 التي بلغ فيها 88.3%. وفي العام 20121 تراجعت النسبة إلى 70.2%، ثم واصل التراجع في العام 2022 ليسجل 56.4%.

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وأضاف أن النسبة التي يقيس بها صندوق النقد الدولي مدى هشاشة النظام المالي هي 65% كحد أقصى، لافتًا إلى أن تغيير سعر الصرف، وارتفاع الإيرادات، والتوقف عن تمويل العجز ساعد في تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 إلى الحد المقبول.