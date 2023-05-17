مسؤول بـ«المركزي»: النفط يشكل 68% من الناتج المحلي.. ومعدل النمو بلغ 5.4%

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، ناجي العيسى، اليوم الأربعاء، إن إيرادات النفط قفزت من مستوى ثلاثة مليارات دينار في العام 2020 إلى 27 مليار دينار خلال 2021 و36 مليار دينار خلال 2022، لافتًا إلى أن النفط يشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح العيسي خلال كلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المنعقد في العاصمة طرابلس، أن هذه القفزة في الإيرادات تحققت بفضل دعم الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط بالميزانيات الاستثنائية، فضلا عن الاستقرار الذي شهدته ليبيا أمنيًا.

واستعرض العيسى إيرادات النفط منذ العام 2012 حتى العام 2022، حيث بلغت في 2012 نحو 53 مليار دينار ثم هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال العام 2016 مع إعلان القوة القاهرة بالحقول والموانئ النفطية.

- مسؤول بـ«المركزي» يحذر من العجز حال تراجعت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل

- الدبيبة: تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة».. و100 ألف شاب حصلوا على منحة الزواج

- الدبيبة يعلن إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني في ليبيا (فيديو)

وأوضح أن المصرف المركزي واجه خلال هذه الفترة تحديات جمة، منها الحفاظ على الاستدامة المالية والاستمرار في الإنفاق الحكومي في حده الأدنى، وتوفير الخدمات والواردات السلعية والعملة الأجنبية.



قيمة السلع مقومة بأسعار السوق

وبخصوص قيمة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد مقومة بأسعار السوق، قال مسؤول المصرف المركزي إنها بلغت 289 مليار دينار، واعتبر أن ذلك يعتبر «معدلًا مرتفعًا جدًا» يعكس «قوة الاقتصاد الليبي».

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى أكثر من 113 مليار دينار خلال العام 2022، فيما بلغ معدل النمو مستوى 5.4%، وهو «معدل مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية»، حسب مسؤول المصرف المركزي.

وقال إن معدلات التضخم لم تتجاوز 4.6% وهو «مؤشر إيجابي في ظل الظروف وصعوبة انسياب بعض السلع، مثل القمح مقارنة بدول أجنبية شهدت نسبا وصلت إلى 8 و9%».