مسؤول بـ«المركزي» يحذر من العجز حال تراجعت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مدير الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي العيسى من مواجهة عجز وعدم استقرار في المالية العامة، حال تراجعت أسعار النفط إلى مستوى بين 50 و60 دولارًا للبرميل.

وأشار العيسى إلى الحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، في ظل استمرار الاعتماد على النفط بنسبة 97% في تمويل الميزانية العامة، حسب حديثه خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، وفق بث مباشر على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

ولفت إلى أن حجم الإنفاق خلال العام الماضي بلغ 50 مليار دينار لبند المرتبات، و23 مليار دينار نفقات تسييرية، و33 مليار دينار لبند التنمية، و50 مليار دينار للدعم.

تهريب الوقود

ولفت العيسى إلى أنه من الصعب السيطرة على مشكلة تهريب الوقود إلى دول الجوار في حال استمرار بيعه بالأسعار الحالية.

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وأوضح أن الوقود يباع بما يعادل أربعة سنتات في ليبيا، وهو أقل بكثير من أسعار بيع الوقود في دول الجوار، وسيمثل الأمر مشكلة كبيرة أمام الحكومة في مكافحة تهريب الوقود، لأن مستوى التربح عالٍ، كما تتسبب تلك الأزمة في خلق مشكلات بمناطق التهريب.