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الدبيبة: تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة».. و100 ألف شاب حصلوا على منحة الزواج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 11:28 صباحا
الدبيبة: تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة».. و100 ألف شاب حصلوا على منحة الزواج
الدبيبة خلال مشاركته في اجتماع حكومة الوحدة، 17 مايو 2023، (صورة من بث مباشر)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت مشروعات إنشاء وصيانة الطرق وفي جميع المجالات، مضيفًا: «ما زلنا مستمرين في إطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير».

وأضاف أن المراكز الطبية والمستشفيات أصبحت نقطة انطلاق لمشروع توطين العلاج، بعدما كانت تستقبل جرحى الحروب، لافتًا إلى أن الأطباء أجروا خلال الفترة الماضية 300 عملية قلب مفتوح وأكثر من 500 عملية جراحة قرنية و12 عملية زراعة كلى، حسب كلمته خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء في طرابلس، الذي يبث مباشرة على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

الدبيبة يتحدث عن نتائج خطة «عودة الحياة»
وأشار الدبيبة إلى توفير 180 سريرًا لمراكز علاج مرضى الكلى، والانتهاء من أكثر من 315 شبكة مياه و83 شبكة صرف صحي و16 محطة معالجة مياه صغيرة وكبيرة وحفر 116 بئر مياه.

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ولفت إلى استمرار خطة معالجة أزمة المياه في ليبيا، معقبًا: «انظروا اليوم إلى الشباب وهم يتداولون أخبار منح الإسكان والفروض.. هناك 100 ألف شاب وشابة حصلوا على منحة الزواج ورصدنا تخصيص 25 ألف قرض سكني لهم».

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