الدبيبة يعلن إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني في ليبيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة لمؤسسة العمل الديني في ليبيا تحت شعار «واعتصموا بحبل الله جميعًا».

وقال الدبيبة خلال ترؤسه الاجتماع العادي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العاصمة طرابلس: «نريد تأسيس بناء رسمي لاستدراك العبث الذي حدث» في إشارة إلى اللغط الذي زامن رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الماضي.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تنظيم عمل المؤسسات الدينية بما يضمن «وحدة الكلمة لهذا البلد وضمان استقراره ليتوج بإصدار ميثاق وطني في الشؤون الدينية تشارك فيه كل الأطراف».