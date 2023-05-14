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لجنة جنائية من النيابة العامة تعاين موقع حريق محطة الهضبة لمعرفة أسبابه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:20 مساء
لجنة جنائية من النيابة العامة تعاين موقع حريق محطة الهضبة لمعرفة أسبابه
أعضاء لجنة الخبراء الجنائيين يعاينون موقع حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (شركة الكهرباء)
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بدأت لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، اليوم الأحد، معاينة موقع حريق محطة الهضبة في طرابلس، لمعرفة أسباب الحادث، الذي تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرًا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن اللجنة أخذت عينات من المكان وفحصت المحول المتضرر والأسلاك وكامل المنطقة، بالإضافة لأخذ آخر تسجيل لقراءات عدادات الحرارة والزيت والتبريد الخاصة بالمحول وتأكيد تسجيلات أجهزة القياس بغرفة التحكم بالمحطة.

فصل الكهرباء عن الهضبة الخضراء نتيجة الحريق
وأضاف البيان أنه سيجري إظهار النتائج وتأكيد أسباب اندلاع الحريق داخل المحطة التي تسببت بضرر للصالح العام وللمواطنين، وذلك بانقطاع الكهرباء.

ونشب حريق داخل محولات محطة الهضبة مما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم 1، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي على منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

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شكوك لدى شركة الكهرباء في افتعال الحادث
قبل ذلك، قالت الشركة إن طلب التحقيق الذي قدمته إلى النيابة العامة جاء بعد «اعتقاد مجلس إدارة الشركة أن الحريق كانت أسبابه عرضية... بعد إخماد النيران ولعوامل فنية عدة بطبيعة المنشأة المتضررة وأنظمة الإنذار المبكر المتطورة بها».

وتابعت: «ظهرت علامات تشير إلى احتمال قوي بأن الحريق كان مدبرًا ومفتعلًا، فيما ستعلن نتائج التحقيقات بهذا الخصوص لاحقا».

أعضاء لجنة الخبراء الجنائيين يعاينون موقع حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (شركة الكهرباء)
أعضاء لجنة الخبراء الجنائيين يعاينون موقع حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (شركة الكهرباء)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (شركة الكهرباء)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (شركة الكهرباء)
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