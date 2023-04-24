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هيئة السلامة الوطنية تؤكد إخماد وتأمين مكان الحريق في جالو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 09:26 مساء
هيئة السلامة الوطنية تؤكد إخماد وتأمين مكان الحريق في جالو
سيارة إطفاء بموقع الحريق في جالو، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
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أكدت هيئة السلامة الوطنية مساء اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق الذي اندلع بعدد من المزارع في واحة جالو جنوب شرق ليبيا بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفرق العاملة بقسم السلامة الوطنية في جالو استجابت على الفور لبلاغ عن نشوب حريق في مزارعة بالمنطقة.

وأضافت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بإخماده وتأمين مكان الحريق بالتعاون مع مديرية أمن - جالو وفرق الإطفاء بعدد من الحقول النفطية المجاورة للمنطقة، مشيرة إلى إشراف مدير فرع الهيئة بمنطقة الواحات على عملية الإطفاء.

- اندلاع حريق بمزارع النخيل في جالو والأهالي يطلبون المساعدة لإخماده

استغاثة من جالو للمساعدة في إخماد الحريق
واندلع حريق بمزارع النخيل في واحة جالو جنوب شرق ليبيا، في وقت سابق اليوم، فيما وجه الأهالي مطالب ونداءات استغاثة للمسؤولين والسلطات النفطية لمساعدتهم في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأفاد نشطاء محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحريق تسبب حتى الآن في تدمير عشرات من أشجار النخيل في المنطقة، موجهين نداءات للشركات النفطية القريبة والجهات الأمنية لمساعدة الأهالي في إخماد الحريق.

موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
موقع الحريق في جالو بعد إخماد النيران، الإثنين 24 أبريل 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
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