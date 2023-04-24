اندلاع حريق بمزارع النخيل في جالو والأهالي يطلبون المساعدة لإخماده

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق بمزارع النخيل في واحة جالو جنوب شرق ليبيا، اليوم الإثنين، فيما وجه الأهالي مطالب ونداءات استغاثة للمسؤولين والسلطات النفطية لمساعدتهم في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأفاد نشطاء محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحريق تسبب حتى الآن في تدمير عشرات من أشجار النخيل في المنطقة، موجهين نداءات للشركات النفطية القريبة والجهات الأمنية لمساعدة الأهالي في إخماد الحريق.

وأكد نشطاء آخرون وصول سيارة مطافي تابعة للأمن العام في المنطقة لمساعدة المواطنين على إخماد الحريق الذي بدأ من منطقة مزارع راشدة.