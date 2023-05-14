النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت النيابة العامة التحقيق في حادث وقوع حريق بمحطة الهضبة سي حسين في طرابلس، ذات جهد (220/30) كيلو فولت، مع إعلان شركة الكهرباء وجود «احتمال قوي أن يكون الحريق مدبرا ومفتعلا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان اليوم الأحد، إن مباشرة النيابة التحقيق بناء على كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

أضرار بالمحطة وانقطاع الكهرباء نتيجة الحريق

ووصل وكلاء النيابة المكلفون من النائب العام، رفقة أفراد من الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع المحطة، حسب البيان الذي أشار إلى أن الحريق الذي شب داخل المحطة تسبب في أضرار لحقت بالمحول رقم (1)، الذي نجم عنه انقطاع الكهرباء عن منطقة الهضبة الخضراء وبعض المناطق المجاورة.

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وأضافت الشركة أن هذه التحقيقات جاءت بعد اعتقاد مجلس إدارة الشركة أن الحريق كانت أسبابه عرضية، الأمر الذي اتضح بعد إخماد النيران ولعوامل فنية عدة بطبيعة المنشأة المتضررة وأنظمة الإنذار المبكر المتطورة بها.

وتابعت الشركة: «ظهرت علامات تشير إلى احتمال قوي بأن الحريق كان مدبرا ومفتعلا، فيما ستعلن نتائج التحقيقات بهذا الخصوص لاحقا».

آثار حريق محطة الهضبة سي حسين في طرابلس، 14 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

آثار حريق محطة الهضبة سي حسين في طرابلس، 14 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

آثار حريق محطة الهضبة سي حسين في طرابلس، 14 مايو 2023 (شركة الكهرباء)

خطاب من شركة الكهرباء إلى النائب العام والذي أعلنت فيه الشركة شكوكها بأن حادث حريق محطة الهضبة مدبرًا. (الشركة)