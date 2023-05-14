«الكهرباء»: إخماد حريق محول الهضبة.. ونعمل على عودة التيار للمنطقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، إخماد النيران التي اشتعلت بأحد محولات النقل بمنطقة الهضبة، والعمل على مرحلة الربط لإرجاع التيار إلى المناطق التي تأثرت من الحريق.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن «رجال الشركة العامة للكهرباء رفقة رجال هيئة السلامة الوطنية والجهات الامنية المرافقة تمكنوا من إخماد النيران بمحولات الكهرباء بالهضبة بالقرب من مقبرة سيدي حسين».

وأوضحت أن الحريق اندلع بمخزن مجاور لمحولات الكهرباء ثم امتد إليها.

- «الكهرباء»: حريق بأحد المحولات.. وفصل التيار عن منطقة الهضبة (فيديو)

فصل التيار عن الهضبة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء اشتعال النيران بأحد محولات النقل قدرة «220/30» بمنطقة الهضبة؛ بسبب تزايد الأحمال.

وأشارت في بيان مقتضب، إلى أن الحريق تسبب في فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة، وطمأنت المواطنين بأنه لا يوجد طرح للأحمال، فيما تعمل فرقها على إرجاء التيار الكهربائي.