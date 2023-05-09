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بعد زليتن.. سفير فرنسا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 02:23 مساء
بعد زليتن.. سفير فرنسا في مصراتة
لقاء السفير الفرنسي والوفد المرافق له مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، 9 مايو 2023. (بلدية مصراتة)
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بدأ سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، زيارة إلى مدينة مصراتة، استقبله خلالها عميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة.

وقالت بلدية مصراتة في بيان مقتضب، إن برنامج زيارة السفير الفرنسي يتضمن لقاء ببعض «المؤسسات الاقتصادية والمكونات بالبلدية؛ وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات».

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مهراج يزور زليتن
ويزور مهراج مصراتة بعد يوم من انتهاء زيارة مماثلة إلى مدينة زليتن، رفقة القائم بالأعمال الليبية السفير الليبي لدى أوكرانيا، عادل عيسى، ووزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد أبوهيسة.

وفور وصول مهراج إلى زليتن، كان في استقباله عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زليتن، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية. ولم يوضح البيان جدول أعمال الزيارة.

والجمعة، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بالسفير الفرنسي في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وفق ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

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