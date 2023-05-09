السفير الفرنسي يدعو «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج لجنة «6+6» إلى الإسراع من إنجاز القوانين الانتخابية.

جاء ذلك في تصريح إلى قناة «فبراير» أمس الإثنين، شاركه حساب السفارة على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

دعم مبادرة باتيلي

وأكد مهراج دعم بلاده مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي من أجل إجراء الانتخابات.

- لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «المفوضية العليا» حول قوانين الانتخابات

- مسعود السلامي: «6+6» ولدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

- جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

- شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

ولفت السفير الفرنسي إلى أن الاستقرار سيمكن من إجراء الانتخابات وسيلعب دورا في نزاهتها ليتمكن الناخبون من الذهاب لمكاتب الاقتراع بحرية وأريحية.